Sciopero dei benzinai | stop il 25 e 26 gennaio | ' Cosa chiediamo al Governo'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Novità importante sulla questione dei carburanti, che da ormai più di un anno agita il mondo dell'automotive italiano, e non solo. Perché lodeiprevisto per il 25 e 26è ...

Novità importante sulla questionecarburanti, che da ormai più di un anno agita il mondo dell'automotive italiano, e non solo. Perché lobenzinai previsto per il 25 e 26 gennaio è stato confermato dai sindacati di categoria, Fegica e Figisc/Anisa, dopo l'incontro con il governo rappresentato dal Ministro delle Imprese e ......a Savona Posted on 15 Settembre 2021 15 Settembre 2021 Author Gianluca Firpo Loproclamato ... La protestacollaboratori scolastici ha […] Cronaca Genova Genova, morte dell'operaio ...Poco personale, doppi turni, ritardi nei pagamenti sono alcune delle criticità evidenziate dal sindacato. “A dicembre è stato proclamato lo stato di agitazione, ma senza nessun riscontro adeguato. Il ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...