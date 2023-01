Sciopero benzinai gennaio 2023 ultime notizie | stop confermato | ecco quanto durerà

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)arriva l’ok del Garante. Salvo nuovi colpi di scena il blocco dei distributori dei carburanti in programma per dal 25 al 26ci sarà. L’organo di vigilanza sugli scioperi ha dato il proprio benestare e dunque, tra pochi giorni, i gestori incroceranno le braccia per circa 48 ore.e quando finirà Nel dettaglio, come anticipato in questo articolo nei giorni scorsi, loinizierà dalle ore 19.00 di martedì 24fino alle ore 07.00 di mercoledì 27. A fermarsi sarà l’intera rete dei distributori di carburanti: pompe chiuse dunque sia perriguarda la rete ...

Caro carburante, i benzinai confermano lo sciopero (per ora) Lo sciopero dei benzinai indetto per le giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023 è stato confermato.(Adnkronos) – "Valutare l'opportunità di ridurre la durata complessiva della chiusura degli impianti". La richiesta arriva dal garante sugli scioperi, Giuseppe Santoro-Passarelli, in documento inviato ...