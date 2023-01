Sci alpino | tutte le vittorie della storia dell’Italia a Kitzbuehel Non solo Paris | anche Fill domò la Streif E Deville…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si alza il sipario sula settimana più attesa dell’anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di scimaschile 2023. Si gareggerà, infatti, sulla regina delle piste, ladi, che presenta passaggi iconici come la Mausefalle, la Steilhang, il Brückenschuss, l’Hausbergkante e lo Zielschuss. Chi vince qui entra di diritto nella leggenda del Circo Bianco e, per nostra fortuna, gli azzurri si sono spesso ben comportati su queste nevi. L’Italia nel complesso avanta 12, 18 secondi posti e 24 terzi posti, per un totale di 54 podi. Andiamo a ripercorrerli tutti con la memoria. ANNI ’70 – Laesordisce nel 1967 in Coppa del Mondo, ma per trovare un primo podio azzurro bisogna attendere il 28 gennaio 1973 con Gustav Thoeni, secondo in slalom. ...