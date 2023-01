Sci alpino | i precedenti di Sofia Goggia a Cortina d’Ampezzo Due successi in discesa | ma quel rimpianto dei Mondiali 2021…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si avvicina uno dei weekend più attesi della Coppa del Mondo di scifemminile, ovverolo che vedrà le donne della velocità impegnate sulla spettacolare Olympia delle Tofane di. Negli ultimi anni, per motivi felici e per altri molto meno felici, il nome della località veneta è legato alo di. Andiamo a ripercorrere quanto fatto dalla bergamasca su questa pista: L’esordio disull’Olympia delle Tofane risale al 23 gennaio 2016 quando, in unavinta da Lindsey Vonn, non andò oltre il 27° posto. Il giorno dopo arriva un 15° posto in superG. Come noto, la stagione 2016/17 èla dell’esplosione in velocità della bergamasca: il salto in ...