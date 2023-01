Sci alpino | Gut e Shiffrin dominano la prima prova di discesa a Cortina Sofia Goggia solo sedicesima

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nonostante la nebbia, la neve dei giorni scorsi ed in generale condizioni climatiche avverse, si è tenuta lacronometrata did’Ampezzo. Si è dunque aperto l’appuntamento con le specialità veloci sull’Olympia delle Tofane, tappa sempre molto attesa da atlete ed appassionati. Il miglior tempo è stato fatto registrare da una fantastica Lara Gut-Behrami, in uno stato di forma evidentemente eccezionale. L’elvetica è stata perfetta nella parte centrale, riuscendo ad accumulare un vantaggio che le ha permesso di rimanere in testa nonostante un piano finale in cui ha commesso qualche piccola sbavatura. L’unica ad essere rimasta vicina alla svizzera è stata Mikaela. La statunitense ha, come suo solito, fatto la differenza in partenza, oltre a gestire alla perfezione il ...