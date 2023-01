Schurrle sfida la montagna innevata… a petto nudo VIDEO

Corriere dello Sport

Si tratta di Andre, che nel 2014 ha vinto il Mondiale con la Germania di Joachim Löw e ... Il tedesco ha deciso di condividere sui social le sue foto nel bel mezzo dellaprogettata dall'...Schürrle, che ha 32 anni, ha accettato laproposta dall'atleta estremo Wim Hof. In cosa consiste L'ex Chelsea (ha vinto una Premier League con i Blues ) e Borussia Dortmund , ha condiviso ... Schürrle nudo sotto la neve a -19°: il Mondiale con la Germania è un ricordo Campione del mondo con la Germania a Brasile 2014, André Schurrle si ritirò a 30 anni perché non reggeva la pressione. Ora allena mente e corpo a torso nudo a -19 gradi ...Il campione del mondo con la Germania nel 2014 ha vissuto un’esperienza forte ed indimenticabile, condivisa sui social. “Sono orgoglioso di te, io non ce l’avrei mai fatta”, la risposta del suo ex com ...