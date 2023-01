(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Kiev aspetta armi, armi earmi. Stoltenberg (Nato) concorda: "La pace si ottiene armando l'Ucraina". Il cancelliere parla con Biden, poi a Davos assicura sostegno, ma non nomina neanche i carri armati. Ma anche dopo l'ok, affinché siano utilizzabili dall'esercito ucraino servirebbero parecchi mesi

La Germaniafara' mai mancare il suo sostegno all'Ucraina e la sosterra' "per tutto il tempo necessario". Lo ha detto il il cancelliere tedesco Olafnel suo intervento al World Economic Forum. "L'..."Useremo il potere di mercato per garantire che i prezzi europeisi sgancino completamente dal mercato mondiale - ha detto- Inoltre, siamo anche consapevoli della nostra responsabilita' ... Scholz non fa (ancora) il passo dei Leopard Lützerath è la cittadina tedesca occupata dagli ambientalisti che si oppongono all’ampliamento di una miniera di carbone ...L’azionario del vecchio continente è supportato da un dato sui prezzi alla produzione USA che a dicembre segna il maggior calo mensile da aprile 2020, mentre il cancelliere Scholz esclude la recession ...