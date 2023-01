“Schifoso | agghiacciante” GF Vip | bufera su Attilio Romita | “A una donna non si fa”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Forse è in preda ad una crisi di età, oppure la distanza dalla sua chissà se ancora compagna Mimma Fusco si sta facendo sentire più del solito. Fatto sta che il mezzobusto del TG1 l’ha sparata di nuovo grossa così il web gli si è scagliato ancora contro., al GF Vip 7, ha fatto una ‘battuta’ triste su Nikita Pelizon. Più che altro la sua era un’osservazione del tutto non richiesta, su una ragazza che è oltre quarant’anni più giovane di lui. I fan del GF Vip 7 sono stanchi di sentire frasi che giudicano superficiali, maschiliste nonché fuori tempo. Come l’ultima su Nikita Pelizon, uscita dalla bocca di. Sui social è solo polemica. GF Vip,suSarah Altobello, Oriana Marzoli, Luca Onestini ed il giornalista ...

Perizona

... delinquenti, terror dei comunisti, e poi per fare pari, abbasso i popolariminaccia ... che te la prendi con le minoranze, lurido omofobo porcocristiano. Anzi ultras cattolico, ...È il retroscenadel rapporto, apparentemente idilliaco, tra Raffaella e il marito. " ... Di Fuccia non avrebbe perso occasione per insultare la moglie: " Questo posto di lavoro... “C’è posta per te”, Stefano sta in intimità con la moglie fedifraga: “E’ un...