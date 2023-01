Scambio Sirigu-Gollini | la trattativa verso la fumata bianca

GianlucaDiMarzio.com

Calciomercato Napoli - Ci siamo, ormai è in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà allofra Napoli e Fiorentina . Con Gollini che arriverà in azzurro ein viola. Il portiere italiano degli azzurri è rimasto deluso dall'assenza tra i titolari in Coppa Italia contro la ...a Firenze e Gollini da Spalletti: lodi portieri tra Fiorentina e Napoli può finalmente andare in porto. I club, infatti, hanno ... Scambio Sirigu-Gollini, ai dettagli l'operazione tra Napoli e Fiorentina Entro 48 ore Salvatore Sirigu sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il portiere lascerà il Napoli con la formula del prestito secco mentre in azzurro dovrebbe arrivare Pierluigi Gollini che lascer ...Sirigu ha spinto per andare via e pure Demme ha fatto sapere che non intende continuare in una stagione da riserva. In queste ...