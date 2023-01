Saronno come Sarajevo | il ricordo del bombardamento della biblioteca

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, non solo l’iniziale di un nome per poter creare un ponte: in chiusura del 30esimo anniversario delnazionale di, l’Amministrazione comunale divuole infatti ricordare la terribile guerra civile che, colpendone proprio il cuorecultura, ha cercato di annientare le città dell’ex Jugoslavia.e il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

SaronnoNews.it

Presso le nostre sedi di Milano,e Monza, il team si adopera per offrire un supporto ... Siamo fieri di estendere la nostra offerta di servizi in diverse province del nord Italia,Milano, ...E,sottolineato da coach Garelli domenica sera, il profilo risponde più a quello di un ...5.5 punti e 9.5 minuti di media) al posto di Pellegrini (10 punti domenica nella sconfitta del suo... Tu@ Saronno: sicurezza stradale, valore che non dovrà mai avere ... Morti in ospedale a Saronno, Leonardo Cazzaniga assolto per la morte della centenaria di Gerenzano: il gip chiede l'archiviazione ...SARONNO – Dal 18 al 25 gennaio una selezione di film per tutti i gusti vi aspettano nei cinema Silvio Pellico e Nuovo Cinema Prealpi. Al NUOVO CINEMA PREALPI Dal 21 al 23 gennaio ...