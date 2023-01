Sanremo 2023 | Piero Pelù | Renga & Nek | Achille Lauro | Annalisa e La Rappresentante di Lista sul palco di Piazza Colombo

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)Dopo i cantanti sulgalleggiante del Festival di, è tempo di scoprire chi si esibirà sulallestito ina 100 metri dal Teatro Ariston, dove avrà luogo la kermesse canora dal 7 all’11 febbraio. Ad annunciarli è stato Amadeus, attraverso il suo primo Tik Tok che inaugura il profilo ufficiale della manifestazione. I sei cantanti che si esibiranno di sera in sera in, mentre su Rai1 andrà in onda, dal Teatro Ariston, la ‘canonica’ gara tra i 28 big scelti del direttore artistico, sono; Nek (in coppia),, ...