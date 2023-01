Sanremo 2023 | ecco tutti gli ospiti musicali annunciati da Amadeus

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Pochi minuti fa, attraverso il profilo Tik Tok del Festival di, creato proprio per l’occasione,ha annunciatogliche si esibiranno in Piazza Colombo durante le cinque serate della kermesse canora: La notizia che sto per darvi riguarda proprio! Qual è? Sapete che ci sono tre palchi, quello principale e dell’Ariston, quello sulla nave, ma c’è un palco pazzesco a cento metri dall’Ariston che è il palco di piazza Colombo, dove si esibiscono tutta la sera dei cantanti e per cinque sere, volete sapere chi sono?li! Piero Pelù, Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La rappresentante di Lista. I nomi dei cantanti vanno ad aggiungersi agli artisti che si esibiranno a bordo della Costa Smeralda: Salmo, ...

Il divieto di fumo in spiaggia nella regione italiana sarà tuttavia attivo a partire dal. Ci ... Fiumicino, Gaeta, Ladispoli, Ponza, Sperlonga e Torvaianica nel Lazio; Arenzano, Lerici,e ...Commenta per primo È quasi tutto pronto per l'edizionedel Festival di, il countdown sta per scadere. I riflettori al teatro Ariston si accenderanno da martedì 7 febbraio a sabato 11, giorno della finalissima.Un amatissimo duo della musica italiana da 'un addio' in vista di Sanremo Ecco chi sta facendo parlare un bel po' di sè.Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista sul palco di Piazza Colombo a Sanremo. L’annuncio di Amadeus su TikTok.