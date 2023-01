Sanremo 2023 | Chiara Ferragni in accappatoio sul set con Amadeus e Morandi Poi mostra le maxi zeppe | “Sono alta più di due metri”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Mancano ormai una manciata di giorni all’inizio del Festival die all’Ariston fervono i preparativi. A svelare qualche retroscena del dietro le quinte è, neanche a dirlo,, la conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse. Abituata a condividere le sue giornate con i suoi follower, l’imprenditrice digitale ha coinvolto, Gianni, Francesca Fagnani eFrancini in una serie di selfie di gruppo. I cinque si trovavano infatti sul set di uno shooting ufficiale, in vista del debutto alla conduzione: per non svelare i look, le tre donne indossavano uncandido mentre il direttore artistico del Festival,, ha sfoggiato un’originale camicia bianca con il logo “...

Torna sul palco dell'Ariston peranche Anna Oxa , una delle cantanti italiane più interessanti del panorama nazionale. Anna Oxa: chi è la cantante in gara aNata a Bari il 28 aprile 1961, prima di diventare ...Le vistose scarpe sono apparse sul set fotografico dove l'imprenditrice si è unita al resto del cast artistico dicon eccezione di Paola Egonu . La reunion è stata ampiamente documentata.È certamente un grande successo culturale non solo nazionale il fatto che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky interverrà a Sanremo, nel tempio italiano dello spettacolo nazional-popolare ...Mancano meno di 3 settimane al via del Festival di Sanremo (qui le nostre pagelle ai 28 brani in gara ascoltati in anteprima), e in attesa del vescovo Suetta ha presto preso forma la macchina del fang ...