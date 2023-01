Sanremo 2023 | chi sono le co-conduttrici di Amadeus

Il Fatto Quotidiano

Commenta per primo Anche per l'edizionedel Festival diil presentatore - confermatissimo - sarà Amadeus. Insieme a lui Gianni Morandi che lo affiancherà in tutte e cinque le serate , e alcune co - conduttrici che si ...La mareggiata che ha colpito ieri la provincia di Imperia, non ha risparmiato, durante la notte, Camporosso e Vallecrosia. Entrambe le città hanno infatti subito danni e disagi. Sanremo 2023, Chiara Ferragni in accappatoio sul set con Amadeus e Morandi Alberto Rametta, in arte Tananai, è pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo per la seconda volta. Scopriamo qualcosa di lui ...Sanremo arriva su Tik Tok: Amadeus annuncia altri ospiti. Il primo video ha raggiunto già più di 94.000 visualizzazioni ...