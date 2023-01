Sanità | Rubano FI | “Da Mastella polemiche inutili e azioni tardive su Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ledisono francamente! Non c’è stato alcuno sgarbo istituzionale da parte della manager Maria Morgante circa la sua annunciata assenza all’assemblea dei sindaci convocata dal primo cittadino di Benevento. Sono sterili, ora, leche avanza nei confronti del Presidente della Regione per la crisi sanitaria sannita. Prima, quando andava a braccetto con De Luca, era forse distratto, o impegnato con altre richieste come al solito di carattere personale. Agisce in base alle sue necessità e non a quelle del territorio. Purtroppo, lemanifestate solo ora risultano vane, arrivano dopo mesi di proteste e richieste di aiuto dei cittadini, del personale sanitario, degli amministratori locali”. Lo scrive in una nota Francesco Maria ...