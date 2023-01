San Siro | l’assessore Tancredi | “Si deve parlare anche di atti formali | siamo in attesa”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A Milano continua a tenere banco l’intricata questione legata allo stadio Giuseppe Meazza di San, per il cui futuro la giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’,Giancarloha spiegato la situazione dell’impianto: “Il progetto si è arricchito di nuovi spunti dal dibto pubblico, non vogliamo trascurare l’attenzione per gli aspetti ambientali. Bisogna però sottolineare tutti gli aspetti che restano prioritari. Mi auguro che le due squadre siano disposte a rivedere alcune delle loro idee,in merito alla capienza. Vedremo cosa accadrà a livello formale. Tralasciando le dichiarazioni in, sidi. Il ...

Liberoquotidiano.it

Le parole dell'assessore alla Rigenerazione urbana di Milano Tancredi sue il nuovo stadio di Inter e Milan Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, intervistato da La Repubblica, ha detto la sua sul tema nuovo. Di seguito le sue ...Negli ultimi due anni, infatti, si è tornati in Italia: prima Reggio Emilia per Juventus - Napoli del 2021, mentre l anno scorso Inter - Juventus si era giocata a. Articoli più letti Shakira ... Milan-Inter in Arabia Saudita Sparisce la bufera su San Siro La Supercoppa Italiana è il primo trofeo della stagione. Proprio per questo per Inter e Milan è una gara speciale: un derby che assegna il primo trofeo dell’anno. Per i nerazzurri voglia di rivalsa e ...(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "La Supercoppa italiana di nuovo all'Olimpico o a San Siro in futuro Sarebbe l'ideale. Il calcio dovrebbe avere risorse alternative a queste modalità (ossia giocare in Arabia ...