San Siro | il Comune non si fida | 'Niente vincolo? Per ora solo parole | ecco cosa ci aspettiamo dal Governo'

Commenta per primo Milan contro il Milan. Capitan Skriniar guida l'Inter nel derby di Supercoppa . Due settimane dopo aver fermato (con le buone e con le cattive) Kvaratskhelia a, stasera in Arabia Saudita a Riad il difensore slovacco dovrà vedersela con un altro cliente molto ostico: Leao. L'attaccante rossonero ha stravinto l'ultimo scontro diretto: era il 3 ...Il Torino settimana scorsa aveva battuto il Milan 1 - 0 in dieci a, l'Inter ha passato il turno solo ai supplementari con il Parma (Serie B) mentre Roma e Fiorentina hanno vinto 1 - 0 ... Milan-Inter in Arabia Saudita Sparisce la bufera su San Siro La sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese allarma Spalletti in vista della volata scudetto e della ripresa della Champions League. E sabato c'è ...Milan contro il Milan. Capitan Skriniar guida l'Inter nel derby di Supercoppa. Due settimane dopo aver fermato (con le buone e con le cattive) Kvaratskhelia a San Siro, stasera in Arabia Saudita a Ria ...