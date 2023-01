San Sebastiano | a Fiumicino gli agenti delle Polizie Locali da tutto il Lazio per festeggiare il loro patrono

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)– Ledelsi danno appuntamento a, venerdì 20 gennaio 2023, per le celebrazioni di Sanmartire,della Polizia Locale. La festa – giunta alla sua 35esima edizione ed organizzata dall’Associazione Polizia Locale comandi delin collaborazione con il Comune ed il Comando della Polizia Locale di– riunirà come tradizione centinaia di colleghi in divisa provenienti da decine di comandi della Provincia di Roma e delin un momento sia istituzionale che religioso che conviviale. Questa iniziativa trae la sua origine nel 1989, quando alcuni colleghi del tempo dei comandi dei castelli romani fondarono l’associazione “vigili urbani dei castelli ...