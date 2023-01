San Donato ricorda l’agente della Polstrada Massimo Michelin | deceduto in servizio 20 anni fa

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Michielin, in forze alla sottosezione di San, venne investito da un’auto che procedeva a forte velocità mentre rilevava in incidente sulla Tangenziale Ovest

Il Cittadino

... il 62enne che il 13 dicembre ha causato la morte del medico Giorgio Falcetto , 76enne, colpendolo alla testa con una accetta all'uscita del pronto soccorso del Policlinico. E' la ...Stefano Russo, l'Amministratore Apostolico di Montecassino AbateOgliari, il presidente ... il parroco della Cattedrale di Segni don Daniele Valenzi, il parroco diBruno in Colleferro don ... SAN DONATO Rege Hotel, un rifugio per tossici e sbandati: il sindaco Squeri annuncia lo sgombero Disposta la perizia psichiatrica nei confronti di Benedetto Bifronte, che colpì a morte con un'accetta il medico Giorgio Falcetto davanti al San Donato ...La Scuderia San Martino si è trasformata in una "befana benefica". Lo storico club reggiano ha partecipato all’iniziativa solidale della Befana Asi, con destinataria la Casa della Carità di Fosdondo, ...