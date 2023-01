Sampdoria | Romei | «Lotteremo fino alla fine»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le parole di Antonio, vicepresidente della, sulla lotta salvezza in Serie A. I dettagli sul club blucerchiato Antonio, vicepresidente della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Nello spogliatoio si sono vissuti momenti duri, ma dobbiamo tenere la squadra tranquilla senza cercare alibi. Mai, però, abbiamo messo in discussione la buona fede degli arbitri, con cui c’è un dialogo costruttivo. Nessuno ci consideri già destinatiSerie B, noi vogliamo lottare sino. Chiediamo più attenzione per tutte le componenti del club, compresi i tifosi che sono venuti ad Empoli cantando due ore sotto la pioggia ». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fantacalcio ®

Commenta per primo Il Cda dellasi ritiene, ormai da giorni, sotto attacco. I quattro componenti del Consiglio ossia Lanna,, Panconi e Bosco avvertono forti pressioni da più parti, tifoseria inclusa. Pressioni che, ......la riunione che aveva portato alla rinuncia di acquisto di una percentuale dellada parte ... La deadline è il 16 febbraio prossimo, l'ultima data entro cui il Cda composta da Lanna,, ... Sampdoria, Romei: "No retropensieri, ma nessuno ci consideri già in B" Antonio Romei, vice-presidente della Sampdoria, non vede una correlazione tra gli errori arbitrali e la difficile situazione societaria del club ...Antonio Romei, in linea con quanto detto dal presidente Marco Lanna, chiede più attenzione per la Sampdoria, senza considerarla già in Serie ...