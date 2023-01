Sampdoria | Ferrero su Barnaba | 'Non vuol dare niente a nessuno | gli piace scrivere Mi chiedono di Garrone'

Calciomercato.com

Commenta per primo L'avvocato Antonio Romei , ex braccio destro di Massimoe attualmente vicepresidente della, ha rilasciato una lunga intervista per parlare di Var e del futuro del club blucerchiato. 'Nello spogliatoio si sono vissuti momenti duri, ma ...... il commercialista Gianluca, scelto da John Elkann e dalla proprietà, e dall'amministratore ...45 Juventus 3 Fine 0 Sassuolo Lunedì 22 Agosto 2022 - 20:450 Fine 0 Juventus Sabato 27 ... Sampdoria, Ferrero: 'Lanna ha sbagliato, non ci vogliono in B. Cessione Gratis non si può...' Nella cessione della Sampdoria può giocare un ruolo importante Edoardo Garrone, possibile mediatore tra Barnaba e Ferrero ...Antonio Romei, vice-presidente della Sampdoria, non vede una correlazione tra gli errori arbitrali e la difficile situazione societaria del club ...