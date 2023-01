Salvini non ha preso un rublo Crolla il teorema della sinistra

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tanto rumore per nulla. Tre anni di un'autentica gogna mediatica, di accuse altisonanti, di ricostruzioni fantasiose. Tra chi era convinto vi fosse stata una mega tangente, chi puntava il dito e cianciava addirittura di alto tradimento e chi bollava una valutazione meramente politica, su un tema delicato come l'invio di armi in zona di guerra, come un'azione spinta solo dal mero opportunismo. Ieri l'Italia ha scoperto che tutte queste calunnie altro non erano che insinuazioni prive di una base giuridica solida. Nessun finanziamento illecito per la Lega. È quanto emerge nell'inchiesta Metropol, per la quale la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione nei confronti degli indagati. Dall'attività è emerso, sulla base di email, foto, messaggi, tabulati telefonici che il gruppo formato da Gianluca Savoini, Francesco Vannucci e Gianluca Meranda «si sia attivato, soprattutto nella seconda ...