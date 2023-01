Salute | vacanze in montagna per 100mila anziani | 1 su 10 rischia di farsi male

Tiscali Notizie

... spiegando che il coreografo e regista da tempo aveva problemi di. Sue le coreografie della '...alla Rai con la qualifica di regista (1958) chiamato a realizzare le coreografie per 'Buone'...Si stava annoiando durante ledi Natale e ha deciso di giocare una modestissima cifra su un'app di scommesse, ma senza ...immediatamente deciso di lasciare il suo impiego in un centro di... Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10 rischia di ... Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in ...Ieri, Marino Folin, la mia direttrice Sara Cordella ed io eravamo al Marco Polo pronti per andare a Montevideo via Madrid con la Iberia. Erano le 18 e quindi in largo anticipo per fare le operazioni..