Salerno | ragazza muore investita in pieno centro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Asi consuma inuna vera e propria tragedia. Nella serata di oggi a pochi passi dalla Villa Comunale dove unadi 27 anni ha perso la vita dopo essere statada un’auto. La giovane, di nazionalità straniera, stava attraversando in Via Stanislao Lista quando è stata travolta inda una Peugeot 308. Inutili i soccorsi Immediatamente le sue condizioni dopo l’impatto sono apparse gravissime. Poco dopo, quando sono giunti sul posto i soccorsi del 118 non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso. Il corpo della 27enne è stato coperto in attesa dell’arrivo del medico legale mentre il traffico veicolare è stato deviato. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Segui ZON.IT su Google News.