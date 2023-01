Salerno piange Assem | la studentessa investita da un’auto vicino al Teatro Verdi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si chiamavaZharbossyn la ragazza di 27 anni che, ieri sera, è statae uccisa dain pieno centro a: chi era? Di che cosa si occupava? Era originaria del Kazakistan e svolgeva un dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Fisciano. La ragazza stava attraversando la strada Intorno alle 20, la giovane stava attraversando la strada (via Stanislao Lista) sulle strisce pedonali e sotto la pioggia battente.: una Peugeot 308 ha investito la ragazza All’ improvviso è sbucatamobile (Peugeot 308) guidata da un 20enne di Mercato San Severino che l’ha travolta facendola cadere sull’asfalto bagnato. Per la ragazza non c’è stato scampo, è morta sul colpo. La posizione ...

Si chiamava Assem Zharbossyn la ragazza di 27 anni che, ieri sera, è stata investita e uccisa da un'auto in pieno centro a. Era originaria del Kazakistan e svolgeva un dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Fisciano. Il dramma Intorno alle 20, la giovane stava attraversando la strada (via ...