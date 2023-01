Salernitana | Nicola | «Ho chiesto io a Iervolino di ritirare l’esonero»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Davidetorna ad essere l’allenatore della. Manca ancora il comunicato ufficiale del club, ma il presidente, come anticipato ieri sera da Sky e stamattina dal Corriere dello Sport, ha cambiato idea ed ha richiamato il tecnico al suo posto. Nonostante avesse già trovato l’accordo con Semplici, che aveva accettato l’incarico.ha pubblicato su Facebook un post in cui spiega l’accaduto. «Vi racconto la verità. Nella giornata di ieri ho ricevuto una telefonata dal Presidenteche con i suoi modi, sempre amabili e gentili, mi ha spiegato le ragioni della sua decisione che ha preso con amarezza ma che doveva segnare la discontinuità dopo la bruttissima partita a Bergamo contro l’Atalanta. Ho fatto subito mea culpa, assumendomi tutte le responsabilità di una ...

