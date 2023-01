Salernitana | Iervolino sul mercato | 'O viene uno forte oppure'

Salernonotizie.it

Commenta per primo Il presidente dellaDaniloha parlato in conferenza stampa dopo la decisione di richiamare il tecnico Davide Nicola a 48 ore dall'esonero: 'Anche per evitare lo sfogatoio dei social ho ritenuto ...18/01/2023 - 17:07 Tra le ultime notizie del proprio sito, lanon ha ancora avuto il coraggio di pubblicarla. Di cosa si tratta Della marcia indietro del presidenteche, dopo aver cacciato Nicola, ha deciso di riaffidargli la guida tecnica ... Salernitana, Iervolino medita il clamoroso controribaltone tecnico: richiamare Nicola - Salernonotizie.it Prima l’esonero, poi la retromarcia. La Salernitana ha deciso di rimettere sulla propria panchina Davide Nicola. Dopo la pesante sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta, il presidente del club granata ha ...Davide Nicola è tornato sulla panchina della Salernitana dopo l'esonero maturato domenica sera dopo il pesante ko sul campo dell'Atalanta per 8-2. I successivi… Leggi ...