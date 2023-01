Salernitana | Iervolino | “Giusto che Nicola abbia un’altra chance”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Forse se non perdi una persona, non capisci mai quanto ti manca e quanto ti mancherà“. Lo ha detto Danilo, presidente della, spiegando in conferenza stampa i motivi del reintegro in panchina di Davide, l’allenatore che era stato esonerato nella mattinata di lunedì. “Ieri è successa una cosa unica nel calcio: ci siamo sentiti io e il mister per il tramite del ds.voleva parlarmi e mandarmi un messaggio di voler tornare ad allenare – ha spiegato il numero uno del club -. Qui non si parla solo di calcio ma di storie di uomini. Lui mi ha detto cose importanti sulla città, sui tifosi, sulla mia persona. È, quindi, che, con l’impegno di non ...

Corriere dello Sport

