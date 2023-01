Salernitana | fatta per il ritorno di Nicola

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Laha deciso di far ritornare in panchina Davidea pochi giorni dall’esonero ufficiale. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, laavrebbe ormai deciso di richiamare Davidea soli tre giorni dall’esonero ufficiale. L’allenatore era stato sollevato dall’incarico dopo l’8-2 subito domenica contro l’Atalanta. Dopo una notte di riflessioni, il presidente Iervolino ha quindi avviato in questi minuti i contatti con, che ha dato la sua disponibilità di tornare sulla panchina. Adesso manca solo il comunicato ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

