Salernitana | clamoroso colpo di scena | potrebbe essere richiamato Nicola

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Laè ancora alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero a sorpresa di Davide, condannato dalla pesante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta per 8-2. Nelle ultime ore è venuta fuori un’ipotesi clamorosa. Secondo quanto ha raccontato Gianluca di Marzio a Sky: “La notizia, indiscrezione clamorosa, riferisce di un tentativo del presidente Iervolino di richiamarein panchina a un giorno e mezzo dall’ufficialità dell’esonero. Decisione domani mattina, ma questa è la pazza idea del presidente della. Un’idea che è concreta, seria. Gran parte della squadra e probabilmente anche tifoseria rivorrebbe. Nelle ultime ore, la società ha sondato anche altri allenatori come D’Aversa, Di Francesco, Donadoni con cui c’è stata una call e Leonardo Semplici che aveva ...

TUTTO mercato WEB

Sullo sfondo, però, è piombata l'ipotesi del ritorno di Davide Nicola, epilogo che avrebbe del. L'unica certezza è che, da ormai tre giorni, laè nel caos più totale. A ...... le principali notizie di martedì 17 gennaio:: può già tornare Nicola Napoli - Fiorentina: ai dettagli lo scambio tra portieri Napoli, si pensa a Böving per il futuro Atalanta, ... TMW - Panchina Salernitana, possibile clamoroso dietrofront su Nicola Le ultime dopo il summit Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'allenatore è stato ricontattato dal presidente ed i giocatori granata sono stati convocati martedì sera al Mary Rosy per sondarne umori, disponibilità, per metterli al corrente di quanto stava accad ...