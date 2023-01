Salernitana | avviati i contatti per il ritorno di Nicola

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Laha deciso di far ritornare in panchina Davidea pochi giorni dall’esonero ufficiale. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, laavrebbe ormai deciso di richiamare Davidea soli tre giorni dall’esonero ufficiale. L’allenatore era stato sollevato dall’incarico dopo l’8-2 subito domenica contro l’Atalanta. Dopo una notte di riflessioni, il presidente Iervolino ha quindi avviato in questi minuti iconper capire se ci sia volontà di tornare sulla panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

