Salernitana | avviati i contatti con la Sampdoria per Colley

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lasta portando avanti la trattativa per Omar, difensore di proprietà della. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, laha avviato iper Omar. Il difensore gambiano, di proprietà della, sarebbe stato scelto come sostituto dell’infortunato Federico Fazio. Inoltre Roberto D’Aversa, , tra i candidati principali per la panchina della squadra campana, lo ha già allenato durante il suo periodo in blucerchiato. Bisognerà capire adesso se la Samp accetterà di privarsi di un titolare durante la lotta salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

