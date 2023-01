Sale di pronto soccorso intasate | qui sembra Beirut La lettera di un medico al collega e ministro Schillaci

IL GIORNO

...passante per la vittoria che diventa una pallaccia affossata in rete con l'avversario giàa ... Lo ha detto anche Andy Murray, e di lui bisogna parlare prima di spargeresulle ferite del ...... gioco d'azzardo,gioco e VLT: prevenzione ed educazione alla legalità. Rischi di abusi nei ... E' tuttoper il primo 'Trofeo Città di Savona', il quadrangolare che vedrà la partecipazione di ... In pronto soccorso la busta paga sale di 100 euro Tagli alla sanità continui da anni ormai e l'inevitabile prevedibile drammatico epilogo....ospedali sempre più chiusi e pochi pronto soccorso aperti con ambulanze che trasportano codici rossi senza fi ...Silvestro Scotti (Fimmg): "O i medici di famiglia napoletani non tifano per il Napoli e diventano iper presenti durante le partite" ...