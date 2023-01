Sala | «Continueremo a lavorare per il nuovo San Siro»

Agenzia askanews

In ogni caso, dice, 'dello stadio parleremo con i fatti come sempre. Sullo stadio sto zitto ... Noi andiamo avanti ead andare avanti a lavorare per il nuovo ......della maison " e le nostre aste hanno ottenuto un altissimo interesse sia online che in. In ...ad ambire a nuove collaborazioni con brand storici, perché sono momenti importanti di ... Vincoli su San Siro, Sala: sembra che nessuno sia responsabile Le reazioni dopo l'approvazione dell'ordine del giorno per rallentare tutta la citta. Maran: "Succede nelle grandi città europee". La ...MILANO - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene nel dibattito sul costo del trasporto pubblico, dopo che ieri è scattato l'aumento dei biglietti ...