Russia aumenta le dimensioni dell’esercito a 1 | 5 milioni di soldati

Analisi Difesa

Le scorte che avevamo riempito nel 2022 erano per gas proveniente dalla. Non sarà più così e questole difficoltà'. Quest'inverno si sta rivelando più mite del solito. Questo ci dà un ...Ci vediamo più volte,la confidenza e trovo il coraggio di chiedergli di raccontarmi la ... rubavano qualsiasi cosa, compresi gli elettrodomestici che portavano in, per molti militari ... La Russia vuole aumentare la produzione di aerei da ... Londra. I commercianti europei si stanno affrettando a riempire i serbatoi di diesel russo, mentre si avvicina il divieto europeo ...L’imprenditore Luca Baravalle stronca le politiche Ue su ecologia e cibo: «Attacco alla nostra cultura».L’inizio del 2023 non è stato rassicurante. Gli aumenti… Leggi ...