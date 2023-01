Rupert Murdoch ha un nuovo amore | la 66enne Anne-Leslie Smith Lei è stata cappellana | “Se lasci che il Signore controlli la tua vita avrai successo”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sei mesi fa il divorzio da Jerry Hall. Ora un, 91 anni, e, 66 anni, stanno insieme. A scoprire la relazione, come spesso accade per i personaggi noti, i paparazzi: la coppia ha passato qualche giorno di vacanza nella tenuta del miliardario Anthony Bamford alle Barbados ed è lì che i due sono stati immortalati mano nella mano. Laè la vedova di una star della musica country, Chesterè uscito dal quarto divorzio.ha prestato servizio volontario comedel dipartimento di polizia di Marin County, California. “Quando ho iniziato a camminare al fianco di dio, le ...

Corriere della Sera

