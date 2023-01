(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La valutazione delle risultanze dibattimentali non ha consentito di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati, dal momento che le pur copiose acquisizioni documentali e le prove orali assunte sul punto non hanno offerto alcunadiretta dell’ipotizzato. Ed invero, le emergenze processuali, pur destando più che un sospetto sull’esistenza di un tacito e implicito “patto” tra gli imputati, non consentono di descrivere le condotte con le connotazioni fenomenologiche idonee ad integrare l’illecito contestato”. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 17 novembre i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Roma hanno assolto Silvioe Mariano, con la formula “perché il ...

Adnkronos

'La valutazione delle risultanze dibattimentali non ha consentito di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati, dal momento che le pur copiose acquisizioni ...... con la formula 'perché il fatto non sussiste' nel filone romano del processoche vedeva l'ex premier imputato per la presunta corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante ... Ruby Ter, assoluzione Berlusconi-Apicella: "Non c'è prova accordo corruttivo" Roma, 18 gen. (LaPresse) - "A fronte delle rilevate lacune istruttorie, gli accertati bonifici non risultano idonei a costituire il precipitato fattuale e ...«La valutazione delle risultanze dibattimentali non ha consentito di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati, dal momento che le pur ...