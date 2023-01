Rubano ciclomotore Un arresto e una denuncia

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Volante ha tratto inun giovane tarantino di 21 anni eto in stato di libertà un 25enne – perché irreperibile – ritenuti presunti responsabili in concorso del furto di un. I poliziotti, impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in via Anfiteatro, dove un negoziante aveva appena segnalato alla Sala Operativa 113 di essere stato vittima del furto del suo, un Piaggio Beverly parcheggiato davanti l’attività commerciale. Gli agenti, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, hanno ritenuto di individuare come autori del furto due giovani pregiudicati tarantini noti alle Forze dell’Ordine per i loro specifici precedenti. I due, una decina di giorni fa, erano ...