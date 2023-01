TGCOM

commenta La famiglia delche all'IIS 'Viola - Marchesini' di, a ottobre, ha premuto il grilletto di una pistola ad aria compressa con la quale una professoressa è stata colpita a un occhio e alla testa è ...... lo scorso ottobre, all' istituto Viola Marchesini di. Dopo che i vari media, tra cui Le ... A Il Corriere del Veneto ha parlato Nicola Bergamini, l'avvocato difensore delche fa parte ... Rovigo, il ragazzo che ha sparato in classe alla prof "si è scusato e ha fatto le pulizie a scuola per rimediare" La famiglia del ragazzo che all'IIS "Viola-Marchesini" di Rovigo, a ottobre, ha premuto il grilletto di una pistola ad aria compressa con la quale una professoressa è stata colpita a un occhio e alla ...Durante la sua ora di lezione, la docente Maria Cristina Finatti, era stata colpita da alcuni colpi di pistola a pallini: “Il sindacato è con ...