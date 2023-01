Rottamazione cartelle o rateizzazione ordinaria | la scelta non è banale | fai attenzione

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si è parlato tanto didelleperché il governo ha deciso un nuovo condono. Ma ci sono due vie e sono molto diverse. La nuova sanatoria è molto generosa perché va a coprire lein riscossione dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Dunque in realtà un numero esorbitante diche sono già in riscossione saranno completamente azzerate in alcuni casi mentre in altri casi saranno abbassate di valore o rateizzate.(I Love Trading)Il nuovo strumento è ladellema non va confuso con ladellesono due strumenti molto diversi e questo articolo cercheremo di ...

Informazione Fiscale

Castel Maggiore non intende aderire alladellefino a 1.000 euro: è quanto previsto da una delibera illustrata martedì in prima Commissione consiliare dall'Assessore al Bilancio Matteo Cavalieri. Cavalieri ha spiegato ...... le istruzioni della Riscossione: i Comuni possono decidere di non cancellare i debiti sotto i mille eurodelle sanzioni: come fare per beneficiare della definizione agevolata ... Rottamazione delle cartelle anche per le sole sanzioni La rottamazione prevista dalla tregua fiscale in legge di Bilancio 2023 riguarda anche le cartelle con iscritte solo le sanzioni: vediamo come funziona e come pagare.La società Tre Esse Italia recapita le richieste di saldo per canoni arretrati. Ma in molti hanno già pagato. La Ludovici tuona: «Un fatto gravissimo» ...