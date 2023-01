(Di mercoledì 18 gennaio 2023) che anticipa il disco Radio Gotham Prima di immergerci completamente in Radio Gotham (Columbia Records/Sony Music Italy), il primo album diin arrivo venerdì 20 gennaio, l’artista ci riserva oggi un’altra sorpresa: è fuori ildiche ha anticipato il disco. Prodotto da Sixpm e Zef, è un brano che l’artista ha fortemente voluto all’interno del suo album, in quanto vede il ritorno della collaborazione con un amico e pilastro del rap italiano che ha creduto in lei sin dal giorno 0,. Le immagini delclip, diretto da Amedeo Zancanella, entrano direttamente nelle stanze mentali dei due artisti, con la macchina da presa che segue il vorticoso movimento dei ...

Tra i featuring di spicco presenti nel primo album in studio dic'è senza dubbio "Lamette" , realizzato insieme al collega e amico Salmo. La traccia numero tre del di "Radio Gotham" - questo il nome del progetto in arrivo il 20 gennaio - è ...è in dualismo costante tra Rosa persona ("un cucciolo") epersonaggio ("quello che penso e non riesco a dire"), tra "maschiaccio rock" e femme fatale, tra gli esordi con Salmo in ... Rose Villain pubblica il video del nuovo singolo Lamette feat Salmo Rose Villain, sui cui da tempo vi consigliamo di accendere i riflettori, il 20 gennaio pubblicherà "Radio Gotham", il suo disco di debutto: "'Radio Gotham' è un viaggio nei vicoli più oscuri di me ...Rose Villain, Radio Gotham: la tracklist e tutti i feat presenti nel nuovo album della rapper italiana. Il 2023 è iniziato alla grande per Rose Villain. La rapper milanese ha infatti già lanciato un n ...