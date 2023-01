Rose rosse sulla bara di Gina Lollobrigida

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Allestita la camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per il saluto a, scomparsa a 95 anni il 16 gennaio 2023.ricoprono la, davanti alla quale sono state posizionate due gigantografie della grande diva del cinema italiano. Uno schermo trasmette le immagini della sua carriera. Presenti il figlio Andrea Milko Skofic, il nipote Dimitry Skofic e l'ex marito Francisco Javier Rigau Rafols. Ad accogliere i parenti il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Tra i primi ad arrivare la produttrice di grandi eventi Tiziana Rocca e la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. L'omaggio alla diva continuerà oggi fino alle 19 e domani dalle 9.30 alle 11.30, prima dei funerali alle 12,30 alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Le voci di alcuni ...

Sul feretro, al centro della Sala della Promoteca, è stato adagiato un cuscino di. Ai lati sono stati posti due ritratti celebri dell'attrice, che la ritraggono ai tempi d'oro della sua ...L'attrice scomparsa il 16 gennaio Camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio. Sul feretro dell'attrice, scomparsa lo scorso 16 gennaio, un cuscino di. Ai lati due ritratti della Lollobrigida ai tempi d'oro della sua attività cinematografica.