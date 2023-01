Rosario Livatino | quando la mafia uccise “una giustizia intrisa di fede”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma – Le più alte cariche dello Stato, il numero due del Vaticano, Procuratori della Repubblica, vertici delle forze dell’ordine. Eppure, nella Sala Capitolare della biblioteca della Minerva, gli occhi sono tutti puntati su su una camicia biancadi sangue poggiata su due libri d’argento che sul dorso recano la scritta “Codice Penale” e “Vangelo”. Il resto è un contorno. I riflettori sono puntati su quel reliquiario che custodisce e mostra alla società odierna il sacrificio estremo di un uomo che ha dato tutto se stesso nella lotta alla. Una camicia biancadi sangue. Non un segno di morte o di sconfitta, come verrebbe da pensare. Bensì, un segno di speranza per chi, oggi, quotidianamente, deve fare i conti con quegli uomini d’onore che con o senza bombe e ...

Giovedì 19 gennaio la reliquia del Beato(la camicia che il giudice indossava la mattina del suo assassinio) arriverà in Csm, tra le tappe istituzionali della prima solenne 'Peregrinatio Beati Rosarii- Fidei et ...Lo dice il presidente del Senato, a margine di un convegno sulla figura di, magistrato antimafia ucciso ad Agrigento il 21 settembre 1990. sat/gsl Messina Denaro, l'arresto nel giorno in cui la camicia insanguinata di Livatino è esposta a Roma Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto al convegno organizzato a Palazzo della Minerva dalla Fondazione Livatino e dedicato al magistrato ...'Mai come in questi giorni di sconfitta della criminalita' nei confronti della societa', il pensiero, la memoria, l'insegnamento di Rosario ...