Romero rivela | “In finale ho urlato in faccia a Mbappé per un motivo”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un mese fa in Qatar l’Argentina vinceva il suo terzo Mondiale contro la Francia di Mbappè e compagni. Uno dei protagonisti del Mondiale è stato sicuramente il ‘Cuti’. L’ex difensore di Genoa e Atalanta, oggi al Tottenham di Conte ha rilasciato delle dichiarazioni su ciò che accadeva giusto un mese fa. Le dichiarazioni di(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)Una delle immagini più iconiche del Mondiale è sicuramene il suo urlo ina Kylian Mbappè che ha così motivato: “Aveva trattato molto male Enzo Fernández, l’ho fatto per questo“. Ha poi proseguito: “Ogni giorno riguardo la partita. In campo l’unico rigore che ho visto è stato quello di Leo. Per il resto ero in ginocchio. Sappiamo cosa rappresenta questo trionfo per Messi. Per me e per molti è il migliore della storia. Ha una ...