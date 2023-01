Roma | Zaniolo può partire già a gennaio | interesse di Arsenal e Newcastle

Agenzia ANSA

e l'addio a gennaio alla: la Premier prima di Juve e MilanNel caso in cuidovesse salutare la Capitale già a gennaio, l'opzione più calda sarebbe sicuramente quella che ...Calciomercato Juventus, adesso l'ipotesi dibianconero potrebbe avere una svolta: un operazione da 40 milioni. I dettagli.bianconero Un tormentone che va avanti da diverso tempo ma che, ancora, non ha trovato concretezza. Secondo l'ultima indiscrezione, però, il futuro dell'italiano potrebbe esserci un ... Mercato: Roma rebus Zaniolo-Smalling, Juve su Fresneda Nicolò Zaniolo ha smaltito l’influenza che lo ha tenuto lontano dal campo prima e durante Roma-Fiorentina. Il 22 giallorosso, come riportato dal Corriere dello Sport, è tornato ad allenarsi con il ...Sport - Perché Zaniolo di colpo si trova a inseguire un posto da titolare, il prolungamento del contratto, l'affetto dei tifosi e una serenità interiore che sembra ...