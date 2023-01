ilmessaggero.it

Da tutti conosciuta come la fontana 'scostumata, si tratta di un'opera in marmo e travertino, composta da un ampio e basso bacino circolare, delimitato da un largo bordo che sporge all'esterno. La sua ...... quando ero ancora una studentessa dell'Accademia di Belle Arti diall'uscita di scuola, l'ho ... Non ricordo cosa sia successo dopo, so solo che una volta risvegliata mi sono trovatasul suo ... Roma nuda, la fontana scostumata non lontana da San Pietro Daniele Finzi Pasca ed il cast dello spettacolo ‘Nuda’ saranno i protagonisti dell’appuntamento di ‘Giù la maschera’ in programma venerdì prossimo 20 gennaio alle ore 18:30 presso il foyer del Teatro ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...