Roma | Mourinho sorride | Zaniolo lavora in gruppo Claudio Cassano rinnova fino al 2026

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La, dopo la vittoria contro la Fiorentina e due giorni di riposo, ha ripreso gli allenamenti a Trigoria in vista del prossimo impegno di campionato contro lo Spezia di domenica alle ore 18:00. Arrivano buone notizie per il tecnico giallorosso Josè, poiché Nicolòsi è allenato con il resto dei compagni dopo aver saltato la gara di domenica scorsa a causa di un attacco influenzale. Il centrocampista classe 1999 figura nella lista dei diffidati insieme a Chris Smalling, Gianluca Mancini, Zeki Celik e Bryan Cristante, che dovranno fare attenzione in vista della gara contro il Napoli della prossima settimana. Nel frattempo il club giallorosso pensa anche al futuro: è ufficiale il rinnovo di contrattoal 30 giugnodel classe 2003...

