Roma | caccia al cinghiale a villa Pamphili | sigilli al parco per la cattura Animalisti in rivolta video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Cancelli chiusi a. Per la seconda volta nel corso di pochi giorniall’area verde a due passi dal Gianicolo. Location di memorabili summit internazionali. Al suo interno sono statiti 11 cinghiali, 8 cuccioli e 3 adulti, nonostante le proteste vistose di alcuni attivistipresenti. Gli animali sono stati narcotizzati e non abbattuti come si era detto in un primo tempo. Dei due animali narcotizzati e portati via, uno è sicuramente un adulto, come si vede dae dirette social pubblicati online dagli. Cinque dei quali sono stati identificati.chiusa: èalNonostante forze ...