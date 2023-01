leggo.it

Cinghiali a, il branco scorazza indisturbato tra i passanti a Torrevecchia... il vigile del fuoco prova a salvarlo ma lui fa il timido: il video è virale Cani più intelligenti, la classifica in uno studio dell'Università di Helsinki: primo il Belgian malinois, ... Roma bestiale, i cinghiali vanno a lezione: il branco all'Unicusano. «Sbucano come le marmotte» Alcune entrate di Villa Pamphilj a Roma sono state chiuse a causa della presenza di cinghiali. Sul posto, a quanto si apprende, la Asl e la Polizia Locale stanno facendo un sopralluogo ...Ratti giganti nel centro storico di Roma, seconda puntata. Dopo il topo a passeggio sotto a Castel Sant'Angelo, con la turista americana che dice «what is it», ora spunta un ...