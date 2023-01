(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Secondo quanto detto durante un’intervista, il nuovodelladel, Flavio Dino ha parlato della possibilità che l’ex calciatore del Milan,, di andare in prigione. L’ex rossonero è stato condannato in via definitiva in Italia per stupro, ma si trova in, da dove non può partire per il rischio di essere arrestato. Ebenne, ecco le parole di Dino a Radio Band News: “Questo è un caso che passa dal ministero della, abbiamo la Segreteria che si occupa della cooperazione giudiziaria internazionale. Finora questo non è arrivato nelle mie mani e non posso dire quale sarà la mia decisione. Ora, posso affermare che la mia visione è che i reati, qualunque essi siano, devono essere puniti, questa è la tesi, ma l’applicazione di questo può essere ...

...attaccante del Milan, condannato in Italia in via definitiva a nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, non sarà estradato per scontare la pena come aveva chiesto l'ex...Nell'aprile del 2019, si sono incontrati Bolsonaro, il padre di Neymar, ildell'economia ... Aiuto che ha cercato anche, recentemente condannato per stupro in Italia . Lula, il nuovo ... Robinho: il ministro per la Giustizia del Brasile non esclude l'arresto Em veredito que veio através Corte de Cassação de Roma, Robinho teve, em última instância, sua condenação confirmada por violência sexual de grupo. Apesar disso, o atleta ainda não iniciou o cumprimen ...O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre a situação do atacante Robinho, que foi condenado pela justiça italiana por estupro.